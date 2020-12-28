預定2022年6月啟用的高雄港埠旅運中心，為了提供國際遊輪旅客免稅商品購物需求，去年招商之後，由澎坊公司取得投資經營權，未來將引進國際流行時尚名品、菸酒食品等免稅商品，並推廣台灣特色產品，向國際遊輪旅客展現台灣豐富物產與風情。

港務公司28日表示，台灣港務公司為了拓展高雄遊輪市場、以及優化旅運服務，在高雄亞洲新灣區19號到20號碼頭，興建高雄港埠旅運中心，規劃國際遊輪旅運服務、辦公空間、親水休閒、以及海洋觀景戶外廣場等多功能商業機能，預計2022年6月完工啟用，將成為南部最重要的海運觀光門戶。

港務公司指出，為了提供國際遊輪旅客免稅商品購物需求，2020年12月10日辦理免稅商店招商，由國內長期經營且具專業經驗的「澎坊股份有限公司」搶先進駐，取得投資經營權，未來將引進國際流行時尚名品、菸酒食品等免稅商品，並推廣台灣特色產品。

港務公司說，高雄港埠旅運中心交通便捷，輕軌「旅運中心站」可抵達，旅客可藉由水岸輕軌，串聯高雄流行音樂中心、展覽館、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等觀光景點，未來更將與捷運黃線共構，啟用後除港務公司約800位員工將進駐辦公，以及海運相關產業每日頻繁的洽公人流之外，將成成為亞洲新灣區內兼具商業機能與觀光遊憩的嶄新亮點。

港務公司說，未來將接續推出1樓旅客入出境空間、3到6樓港濱懸挑區及14到15樓高樓層海景空間等商業空間，引進一般商業零售、伴手禮、餐飲服務及健康休閒等產業。

(工商 )