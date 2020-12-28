2018年縣市長選舉產生的六都市長，至今任期已滿2年，親綠媒體日前公布最新公布民調結果顯示，12月的「信任指數」方面，新北市長侯友宜呈現「一枝獨秀」的長紅局面。對此，媒體人韋安則在臉書分析3點，直言「現在和未來兩年，另一種以侯為代表的『浪潮政治』已經來臨。」

據《美麗島電子報》民調，12月「信任指數」調查，新北市長侯友宜以74點拿下第一名，第二名則是桃園市長鄭文燦57.8點，民眾黨的柯文哲市長則為48.1點。韋安今(28日)在臉書說，最近幾年，台灣民意已經進入劇烈、反覆震盪期，接連發生「政治海嘯」現象，包含2014年的太陽花學運、2016年韓流現象；他更說，侯友宜一年來卻在各種民調中，保持全國性政治人物「第一名」，顯見現在和未來兩年，另一種以侯為代表的「浪潮政治」已經來臨。

至於，為何出現此種現象，韋安分析三點，分別是第一，自白曉燕案時、南非武館人質綁架事件，侯友宜已經奠定其全國性的知名度，和一定的政治能量；第二，年齡稍長民眾，會從懷念李國鼎、孫運璿「工程師治國」，移情支持「會做事、能做事」的侯友宜；第三，年輕的選民，則發覺自己只是被政治動員的對象，「M的！政治人物都是光說不練。」而侯的「只練不説」，成為鮮明的對比，也開始慢慢接受侯。

最後，韋安認為「海嘯」狂暴火辣，一閃即過，「浪潮」低調溫和，卻有潛在能量，只是民意如流水的時代「浪潮政治」能夠延續多久，還是未知數。

(中時新聞網)