台灣零本土確診維持253天的好成績破功，案765、案771北部趴趴走，到過許多知名地點，讓不少民眾心慌慌。疫情指揮中心日前宣佈防疫升級，跨年需嚴格遵守相關措施。台北101考量防疫優先，直接取消跨年派對，創下舉辦以來首例；新光三越也宣布跨年市集因防疫正式取消。

台北101今年原訂於12/31日舉辦的「2021台北101觀景台高空跨年派對活動」宣佈取消，是舉辦跨年派對以來首例。台北101官網指出，為配合中央流行疫情指揮中心之跨年相關活動防疫指示，此次的高空跨年派對活動全面停辦，並進行全額退款。

台北101跨年活動派對退票方式，可至全台門市ibon機台進行，若使用信用卡購票者，票款將全額退回至原刷卡銀行，退票截止日為2021年1月15日 23時59分止。

而新光三越信義新天地，原訂跨年當天於香堤大道周邊舉行的「搖滾跨年市集」，共設置50多攤的美食市集，宣佈取消，此外，A8「戶外廣場美式嘉年華跨年派對」也同步取消停辦，皆為配合防疫升級。

指揮中心日前開記者會說明，各項跨年活動可照常，但也祭出嚴格規定，有3大類族群不得參與，陳時中表示，不得參的對象包含居家檢疫、居家隔離者，自主健康管理者和身體有症狀的人也不能參與，若是查到參加，會加重懲罰。也要求國人出席戶外活動應全程戴口罩，且禁止飲食，各項室內活動也應落實實名制。

(中時新聞網)