鄰近新城鄉公所及青年住宅的光復路人行道已有40年未改善，老舊不堪，去年5月獲營建署「提升道路品質計畫」經費及地方配合款，經1年整修改善甫完工啟用。（羅亦晽攝）

花蓮新城鄉原住民族主意象太陽神「馬拉道」雕塑鄰近鄉公所及青年安心住宅旁，因年久陳舊，從未進行大規模修復，象徵掌管四季的4尊勇士，更有1尊不見，在縣議員爭取及縣府補助下，重新修復，26日同步和光復路新人行道對外亮相，象徵「找回勇士回家的路」。

新城鄉長何禮臺表示，「馬拉道」雕塑自2004年完工後，一直未進行大規模整修，加上又位在回家必經的光復路旁，於是配合營建署「提升道路品質計畫」向花蓮縣府爭取經費，9月核定約70萬元的補助後，重新修復馬拉道，盼新城鄉原住民精神象徵得以傳承。

此外，光復路人行道已有40年未改善，老舊不堪，何禮臺表示，6年前曾爭取經費改善，但未經核准，去年5月獲營建署「提升道路品質計畫」經費補助4000萬元，加上地方配合款597萬餘元，讓殘破難行的人行道煥然一新。

何禮臺指出，光復路新人行道長2043公尺、寬3公尺另設有寬2公尺的避車彎，工程分2階段進行，自去年12月動工後，陸續在今年9月及12月竣工，並趕在跨年前啟用。

何禮臺感謝花蓮縣府、花蓮縣議會的支持，讓太陽神「馬拉道」雕塑及光復路人行道能於2020年結束前啟用，未來將持續爭取各項建設經費，讓幸福傳到新城鄉的每一個角落。

(中時 )