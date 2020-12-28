新冠肺炎疫情日益嚴峻，各校要求學生一天登記3次體溫，其中三重區三光國小幼兒園人數高達150多人，幼兒園教師每次量測都勞心耗時，新北市議員王威元28日引進最新「AI智慧人臉辨識測溫儀」表示，該系統可辨識人臉、減少量測時間，並將所有數據傳至雲端系統中。

三光幼兒園主任徐慧晴表示，國小今年初購入一台9萬元的熱像儀作使用，然而幼兒人數近150名幼兒園卻無法使用，原因是幼兒園身高與國小差距頗大，因此幼兒園幼兒只能採人工測量，教師一天3次每次測量約花上半小時，為全班測量體溫、手寫登記。

市議員王威元表示，疫情升溫，特別找到「AI智慧人臉辨識測溫儀」廠商配合三光國小幼兒園， AI測溫儀可降低老師量測負擔，讓老師能專心教學，另外，AI測溫儀對沒有建檔的人臉經過時，還會發出警示聲音並全程錄影，增加校園安全。

三光國小校長陳勇達表示，電子熱像儀雖可量測大量人數，但若有民眾拿著熱飲時，恐會造成熱像儀當機，感謝議員媒合提供「AI智慧人臉辨識測溫儀」，能更準確量測體問外，價格也較低，此外還增加其他保護功能，很榮幸成為三重區第一所擁有「AI智慧人臉辨識測溫儀」的學校。

(中時 )