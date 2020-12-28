隨著自媒體的興起，越來越多年輕女孩不惜展現身材追求曝光。來自南韓的YouTuber「金善英（김선영）」，擁有姣好臉孔及火辣好身材，近日上傳一支跳繩影片，不但沒有穿胸罩，還短裙上陣，給了超大的福利給粉絲。

畫面中，金善英戴著黑色口罩，身穿粉色低領上衣和黑色短裙，一開頭鏡頭便特寫她在綁馬尾，由於衣服的剪裁十分貼身，不僅看出渾圓胸型，連激凸都一覽無遺，馬上就吸引男網友的注意。

接著，金善英在廣場中做運動前的暖身，舉凡伸手摸地或一字馬都難不倒，過程中時不時倒奶、放送長輩，遊走走光邊緣，使得網友看得血脈賁張。

結束暖身後，金善英開始跳繩，連續跳13下不間斷，但她動作太大，裙擺飛起來好幾次，不慎外洩春光，而且跳躍過程中，胸前不只激凸還狂晃，超級養眼的畫面讓許多網友大呼太性感，紛紛留言：「好做自己，很喜歡你」、「姐姐身材太好了」、「沒有胸罩」、「運動的樣子好迷人」、「我學會了用眼睛跳繩」，也有許多粉絲提醒天氣冷，要多穿衣服防著涼。

事實上，這已經不是金善英首次放送福利，她過去拍過車上更衣的影片，一鏡到底錄下完整過程，僅用貼圖蓋住重點部位，大膽作風引起熱議。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)