中央流行疫情指揮中心今祭出機組員入境後7天居家檢疫的新規，但台北市長柯文哲仍不滿意，稱如果是他，一定要求機師、空服員比照一般民眾14天的居家檢疫，對此，衛福部長陳時中今天反擊，強調若一昧的推行機組員居檢14天政策，相信航空業很快就停擺，對飛安也會造成影響。

陳時中今天指出，防疫管制固然重要，但飛安也同等重要，若強行推出機組員實施14天居家檢疫，機組員恐怕全年都無法透氣，若讓他們在很勉強的情況下出勤，對心理肯定會有影響，因此每件事都要有平衡的考量，「柯市長曾說過，我們必須在感染與經濟間取得平衡，那我們現在正努力這麼做。」

此外，針對昨返台的英國班機有一名發燒乘客，柯文哲也認為應該在外站時就將他擋下，「一切照SOP走就不會有問題」，但陳時中表示，該名發燒乘客在外站報到、登機的體溫分別為36.5、36.6，並未超標，就算他吃退燒藥，總不能每個旅客都抽血檢查，因此還是希望旅客能誠實報告，若有服用退燒藥就先說明。

針對英國變種病毒來勢洶洶，陳時中強調目前戰略是透過前後採檢搭配集中檢疫所，且目前國內集中檢疫所量能充足，應能有效將變種病毒傳染的風險降至最低。

(中時 )