毒蟲駕百萬休旅車企圖逃逸，員警拖人下車壓制。

北市警方28日凌晨1時許在萬華環河南路3段、和平西路2段執行臨檢勤務，攔停一輛百萬進口休旅車，喝令賴姓駕駛熄火、下車，副駕駛座陳姓男子趁女警正在輸入駕駛身分資料時，跨越中間扶手，跳上駕駛座逃逸，所幸一旁員警即時發現，眾人將陳拉下車，成功阻止嫌犯逃逸，並起出海洛因、安毒，訊後將陳姓男子依違反毒品危害防制條例送辦。

50歲的賴姓男子開車，副駕駛座49歲陳姓男子欲返回北投住處，行經環河南路3段，遭遇警察臨檢，賴男開車門下車後，陳男因身上藏有毒品，作賊心虛，竟從休旅車副駕跨越中央扶手，企圖開車逃逸，一旁員警見狀，立刻將人拖下車，大喊「趴下！」並將人壓制在地上。

員警從陳姓男子身上起出的鐵盒內發現1.81公克海洛因、0.4公克安非他命，陳坦承是自己吸食，警方將採集尿液檢驗，並將人移送檢方複訊，另外賴姓駕駛表示不知情，警方將其列為關係人。

警方呼籲，千萬不要輕忽毒品的危害，請多關懷周遭親友，如有發現毒品相關物品或徵兆，應儘速伸出援手使其遠離毒海，必要時更可尋求警方等相關單位提供協助。

(中時 )