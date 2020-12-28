投資人持續壓寶美國的財政激勵措施，以及新冠肺炎疫苖將加快全球復甦步伐，周一日股在年終假期清淡的交易中收高，朝著30年高點持續邁進。

周一收盤，日經225指數漲0.74%，為26,854.03點，僅略低於上周創下的30年高點。東證一部指數收漲0.54%，為1,788.04點。

醫療保健、公用事業、工業機械與科技股走高，投資人看好在經歷疫情衝擊的今年後，這些產業來年的獲利復甦前景樂觀。

夏普逆勢下挫3.03%，該公司宣布旗下一家子公司疑似使用不當的會計手法。

美國總統川普在上周暗示可能拒簽後，終於在周日晚間簽署了2.3兆美元的財政援助與政府支出法案。繼英國與美國之後，歐洲也在周日正式啟動大規模新冠肺炎疫苖接種行動。

分析師表示，受惠於日本、歐洲與美國都推出了經濟振興方案，明年全球經濟復甦的步伐可望比原先預期更快，但前題是疫苖接種工作能順利進行。

東證核心30指數中，以武田藥品跌1.31%，三井物產跌0.55%表現最差。村田製作所漲4.67%，第一三共漲2.64%，表現最佳。

(時報資訊)