中華電信透過MOD 、Hami Video，提供多元影視平台。今（28）日也公布疫情期間，民眾觀影時間增長， MOD累計觀看時數創55億分鐘新高的紀錄；Hami Video影劇館觀賞時數躍增36%的年度成績單。

中華電信指出，MOD 、Hami Video收視類型以電影、戲劇及卡通類型影片最受歡迎。今日也進一步公布MOD、Hami Video「2020十大最夯好片」以及「2021元旦連假強檔影片」，讓用戶在元旦連假可抓緊時間收看，更推出「5G瘋跨年專區」提供給觀眾精彩的跨年直播，12/31還有五月天演唱會一起倒數，陪客戶精彩跨年嗨翻天！

隨著2020年即將邁入尾聲，MOD、Hami Video最夯強片出爐，帶領大家回顧今年度的精彩內容！迪士尼動畫《冰雪奇緣2》以高傳唱度以及闔家觀賞的風格奪冠，奧斯卡金像獎最佳影片《寄生上流》、奧斯卡最佳男主角及最佳原創音樂的《小丑》以及榮獲第53屆金馬獎五項大獎《返校》皆獲得高度觀賞人氣。

除了2020年度強片，MOD、Hami Video更為觀眾準備了元旦連假強檔，包含獨家搶播奧斯卡影帝勞勃狄尼洛主演的《阿公當家》(獨家搶播)、第54屆金馬獎最大贏家《消失的情人節》(獨家搶播)、諾蘭導演神級燒腦鉅片《天能》、年度韓國最賣座電影《屍速列車：感染半島》、集結亞洲巨星劉亦菲、李連杰、甄子丹及鞏俐同台飆戲的真人版《花木蘭》等強片，讓客戶在家出門都有看不完的電影強片，歡度精彩連假。

今年台劇表現亮眼，年度戲劇收視冠軍《我的婆婆怎麼那麼可愛》全台觀眾吸睛No.1；今年金鐘獎最大贏家《想見你》，紅遍全亞洲堪稱台劇之光。2021新年更將推出由大霈、林柏宏、陳昊森三位金馬獎入圍優質演員主演的公視最新迷你劇集《大債時代》，1/2起每周六晚間23:00上架最新集數，將再度引爆社群話題聲量！

MOD 、Hami Video元旦連假首播《大債時代》。（公共電視提供／黃慧雯台北傳真）

2020最具話題的動漫《鬼滅之刃》爆紅台日，掀起動漫熱潮，MOD、Hami Video為動漫迷準備了滿滿的動漫新番，包括日本JUMP週刊連載突破2500萬本超人氣漫畫系列作品《我的英雄學院》、日本同步《進擊的巨人Final Season》最終章、號稱鬼滅之後最強接班作品《咒術迴戰》等多套新番直送，元旦連假想看動漫，就在MOD、Hami Video！

12/28起MOD及HamiVideo將同步推出5G瘋跨年專區，集結全台跨年節目，其中高雄跨百光年節目，結合中華電信5G技術，史無前例提供陸、海、空多視角轉播，讓觀眾可以一次看到高雄三個舞台的演出加上愛河灣雷射光影秀，今年北中南的跨年演唱會超強卡司，蕭敬騰、林宥嘉、田馥甄、伍佰、楊丞琳都將在北中南不同場次跟歌迷同歡，觀眾無須轉台，就可以同步收看到全台精彩的跨年演出節目，12/31 MOD及Hami Video也有精彩的五月天好好好想見到你演唱會一起倒數跨年開唱，點開專區即可觀賞，讓你不管在哪裡皆可免費收看。

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