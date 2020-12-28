台中市反萊豬，但如果載運萊豬的車經過台中市，市府會設攔檢點嗎？衛生局長曾梓展28日在台中市長盧秀燕就職兩周年活動後受訪表示，目前攔檢點設置尚未列入考量，最主要是人力因素，中央僅增加10名人力給市府，在人力如此有限的情況下，市府一定要把末端跟前端的把關作業先做好，就是源頭管理跟稽查及化驗，這才是最重要的。

曾梓展表示，對於萊豬的管理，應從源頭進來就要執行，並對產品進行稽查與化驗，這是市府優先管理的重點，未來並將做滾動式調整，檢視是否再對製造及運送做進一步管理；他強調，現在最重要的是前端肉品進來的管理，以及末端產品的稽查與化驗。

他強調，目前先做好源頭管理跟稽查及化驗，這才是最重要的，去年台中市一整年的肉品稽查、化驗加起來約800多件，明年中央開放萊豬進口後，全市稽查化驗預計要做到9000至1萬件，數量約10倍增加，既有人力很吃緊，所以目前最重要的把關還是源頭管理跟稽查、化驗，以守護市民健康。

(中時 )