疫情不僅衝擊各大產業，也讓社福團體的募款行動更加辛苦！台中市瑪利亞社會福利基金會憂心忡忡地說，年底前，該基金會還有2千萬的資金缺口需要各界提供援助！5位台灣小姐今（28）日不僅前往慰問，還聯手企業主捐出21萬元，並呼籲社會共同伸出援手。

5位台灣小姐是邱怡澍、謝易潔、李芷儀、鄭婷怡、鍾昕芝，今日上午特別到台中市愛心學園表演舞蹈並和小朋友互動，同時也DIY製作新年與耶誕蛋糕。

台灣小姐選美協會也應院童們的要求，購買了小朋友最喜歡吃的麥當勞速食餐飲，一起開心地共度溫馨快樂的午餐時光。

2021年台灣小姐選美協會會長陳文旭表示，歲末年終，因為新冠肺炎疫情加上景氣的影響，很多公益團體的愛心捐款不足，除了感謝5名台灣小姐共同捐出1萬元，釩泰口罩公司負責人李國鈺和台灣電商系統負責人林耿宏，分別購買了愛心家園庇護工廠的產品，並捐款20萬元。

陳文旭說，5名台灣小姐雖然有的都還在學校唸書，但是她們不但自掏腰包捐款，還自費從台灣各地前來愛心學園獻出愛心，希望有更多的團體跟個人發揮愛心，把溫暖跟關懷送到社會的每一個角落。

瑪利亞社會福利基金會公共事務室主任陳麗娟說，基金會收容輕度、重度和極重度身心障礙者，人數達500人，今年因疫情影響，募款少了3成、目前資金缺口約2千萬元，許多業務推動捉襟見，希望社會各界能伸出援手、協助基金會渡過難關。

(工商 )