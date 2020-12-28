崇越科技（5434）長期贊助體育活動，2020年再度榮獲教育部舉辦的「體育推手獎」贊助類「金質獎」暨「長期贊助獎」肯定。總統蔡英文25日蒞臨表揚典禮，頒發獎項並感謝獲獎企業與政府攜手推廣全民運動風氣，崇越集團副董事長賴杉桂代表受獎。

蔡英文表示，台灣體育好手在國際競賽上的亮眼表現，一直都是台灣人共同的光榮與驕傲．背後除了選手全心投入訓練，更需要完善的訓練場地、環境、措施與團隊。感謝民間推手給予選手支持，成為選手最重要後盾。 體育推手獎今年總收件數達89件，崇越科技因長期支持國球運動、培育優秀棒球選手，並積極推動運動賽事，獲主辦單位高度肯定，脫穎而出，今年同時榮獲兩大獎項。

賴杉桂指出，台灣的「運動產業鏈」可整合機能性服裝、設備服務、健身娛樂、保健食品、傳播營銷等多產業面向，並透過科學化分析強化運動醫學、體育訓練、復健醫療、機能食品等綜合學科。運動產業鏈結合科學方法，可提升運動表現及改善健康，完善選手、民眾及運動產業三贏的大健康產業。

崇越科技不但在2011年成立安永鮮物棒球隊，每年投資數千萬元外，也在集團內部成立運動社團、籌辦馬拉松等活動，鼓勵員工養成運動習慣；每年亦舉辦多場壘球賽、高爾夫球賽事，邀請竹科客戶以球會友。崇越科技推廣運動多年成績斐然，今年已陸續榮獲《康健雜誌》「CHR健康企業公民獎」、教育部體育署「運動企業認證」等多項肯定。

崇越科技推展運動進入地方社區，受託營運臺北大學運動中心，投資數千萬元打造國手級運動設備、聘請專業教練，引進各式專業機械式重量訓練機台，成立XPORTS運動訓練品牌，並設立運動表現中心、棒壘球訓練教室，提供三峽、鶯歌地區民眾平價優質的健身、有氧課程與各式運動場域。

教育部部長潘文忠表示，今年疫情衝擊全球運動賽事，然台灣在全體國人的齊心協力下防疫有成，今年台灣職棒成為全世界第一個開打的國家；蔡政府亦落實體育預算倍增的承諾，明年預算金額高達135億元，期許與民間企業、團體攜手，朝全民運動的台灣而努力。

(工商 )