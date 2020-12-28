經典改編挑戰禁令《偷畫男孩》勇奪荷蘭電影節最佳影片。(海鵬影業提供)

台灣導演陳宏一日前才剛以新片《揭大歡喜》，代表台灣入選荷蘭鹿特丹影展競賽，台中市「中山73影視藝文空間」(中山73)一月「導演專題」將趁熱推出「性。哲學與電影」專題，除將邀請台大哲學系畢業的他現身講座，更一網打盡他過去四部作品：2008《花吃了那女孩》、2011《消失打看》、2014《相愛的七種設計》與2017《自畫像》，一探他光怪陸離、充滿神采的電影世界。

陳宏一曾以首部電影《花吃了那女孩》，勇奪第45屆金馬獎最佳造型設計與義大利萊萬特影展最佳剪輯與最佳攝影大獎。他的第二部電影《消失打看》探討青春愛情的消失與探險，更奪下台北電影獎最佳導演等4項大獎。第三部電影《相愛的七種設計》是台灣首部結合文創的愛情喜劇，勇奪美國休士頓國際影展最佳影片大獎。他的首部驚悚畫作電影《自畫像》，則衝撞了體制、社會、性別與愛情，除入選荷蘭鹿特丹影展競賽片、榮膺金馬奇幻影展開幕片，更一舉勇奪西班牙格拉納達國際影展最佳影片金獎。

導演侯孝賢繼上月獲頒金馬獎終身成就獎後，日前再獲美國洛杉磯影評人協會2020年終身成就獎，成為台灣第一位擁此殊榮的電影人。「中山73」一月特地推出侯孝賢的電影美學集大成之作《海上花4K數位修復》以饗觀眾，表達對侯孝賢的尊敬與慶賀。全片僅用37顆鏡頭拍攝的《海上花》，集結影帝梁朝偉、影后劉嘉玲、李嘉欣攜手演繹十九世紀末上海妓院的爭寵心計與紙醉金迷，傾訴最淒美的青樓愛情故事。

「中山73」一月份的主題影展，首創探討充滿奇觀與爭議的「出神入畫－畫作電影奇觀」，一口氣推出六部充滿奇觀的畫作相關電影，除有俄國大師蘇古諾夫、美國紀錄片大師懷斯曼經典之作，更囊括英、美、俄、德、法、義、荷蘭及芬蘭等國佳片。六部電影有些從未在台中上映過，其中懷斯曼的《歡迎光臨國家畫廊》，直擊了倫敦國家畫廊的策展秘辛；蘇古諾夫的《攻佔羅浮宮》，則引領觀眾飛越時空，參與一場歷史、藝術與生命的豪賭。《蘇富比偽畫大師》揭發獲利18億、震撼當今藝術拍賣殿堂的交易風暴；《真假維梅爾》則將曾騙倒希特勒、舉世震驚的藝術騙局搬上大銀幕。全片在羅馬拍攝的《米開朗基羅：無盡之詩》，見證了「文藝復興三傑」之首的米開朗基羅「創世紀」、「最後的審判」等不朽傑作的誕生；而在赫爾辛基拍攝的《匿名的畫作》，更一揭俄國大師列賓名畫「救世主」未署名的感人秘密。

「中山73」一月更將搶先戲院一步、放映德國電影《偷畫男孩》（The German Lesson），以及笑霸金馬影展排行榜的奇幻喜劇《通靈駕訓班》（Extra Ordinary）。《偷畫男孩》改編自世界五十大小說《德語課》，並由《王冠》導演克利斯蒂安施沃喬夫（Christian Schwochow）執導。劇情描述二戰結束前後的德國北方小鎮，在納粹執行「禁畫令」期間發生的一段攸關職責與良心的故事。而橫掃歐陸四大奇幻影展、拿獎拿到手酸，被譽為搞鬼喜劇新典的新片《通靈駕訓班》，則描述身具通靈天賦的大齡剩女玫瑰、荒誕且迷人的愛情故事。該片勇奪美國爛番茄影評近滿分評價，亦將於上映前搶先在「中山73」跟觀眾見面。

(中時 )