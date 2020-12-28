苗栗肉品市場所專屬的「苗肉」標章貼紙，可供消費者識別選購國產豬肉。（謝明俊攝）

苗栗肉品市場所售出的每頭毛豬都有出場證明，保證不使用乙型受體素（萊克多巴胺）。（謝明俊攝）

苗栗肉品市場是全國最大黑毛豬的批發市場，所有賣出的豬肉都是本土飼養的毛豬，苗栗肉品市場擁有專用的「苗肉」標章，每一頭售出的毛豬，都有肉品市場所發給的標章，以及不使用乙型受體素的售出證明，並未使用農委會、衛福部或是經濟部等單位所發出的標章，縣民只要到貼有「苗肉」標章的豬肉攤商購買溫體豬肉，就不用擔心吃到萊豬。

苗栗肉品市場所屠宰批發售出的豬肉，全部都是台灣本地蓄養的毛豬，其中有過半是屬黑毛豬，桃園、台北及台中等地豬肉批發商，都會前來苗肉批購黑毛豬，使得苗栗肉品市場成為全國最大黑毛豬批發市場，公司非常重視商譽。

據苗栗肉品市場業務課長曾雲瑞表示，苗栗肉品市場所宰殺批發賣出的每一頭豬，都會附上「苗肉」的專有黃色標章貼紙，可供承銷商張貼在攤位上供消費者識別，而且是必須向苗栗肉品市場批購承銷的廠商才可取得這個標章。

曾雲瑞指出，除了「苗肉」專屬標章外，苗栗肉品市場對於每一頭售出的毛豬，都會發給一張證明書，以證明該頭毛豬確為苗栗肉品市場所宰殺出售，並且保證飼養牧場不使用乙型受體素（萊克多巴胺），證書並且是依每天每頭發放，不可以重覆使用。消費者也可直接用手機聯上QR-code，就可查詢豬肉的產銷履歷證明。

苗栗肉品市場因有專屬的肉品標章，所以並不會使用中央農委會、衛服部及經濟部所發的豬肉標章，所以消費者不用擔心標章是否會出問題。

苗栗肉品市場並提供縣內消費者選購國產豬肉的一個小撇步，就是到貼有「苗肉」標章的攤商購買溫體豬肉，如果需要購買香腸等豬內製品，選擇同一個攤商就沒問題，苗栗肉品市場也有生產摃丸及香腸等豬肉製品，縣內消費者如果需要也可直接跟苗栗肉品市場選購，苗栗肉品市場會主動替消費者排除萊豬。

(中時 )