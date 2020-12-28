台北一名女網友日前到某知名連鎖甜點店消費時，不慎將信用卡掉到結帳櫃台與冰櫃之間的縫隙，沒想到店員只冷回「掉進去的東西拿不出來，妳只能辦掛失」，讓顧客超傻眼。甜點店總公司今天終於回應表示，已跟該名女顧客道歉，並提出解決辦法。

這名女子日前在臉書社團《爆怨公社》發文表示，12月26日她站在櫃台點餐時，手一滑信用卡就掉進冰櫃旁的縫隙，她向店員告知「我的卡片掉到蛋糕前的洞」，店員竟回「掉下去的話只能辦掛失了，我們掉進去的東西都拿不出來」，讓原PO相當錯愕，並引起網友眾怒。

《ETtoday新聞雲》報導，甜點店總公司今回應表示，事發後已取得顧客諒解，承諾會再加強員工訓練，並改善縫隙問題，目前店家已用紙盒將縫隙擋住，員工也提出會用衣架協助將掉落的物品勾出。

根據原PO日前在《爆怨公社》的發文，事發當時她本來就有向店員借紙片、紙袋及膠帶，試圖想把信用卡勾出來，不過店員當時都說店內沒有任何東西可以借，讓原PO無奈「忽然覺得這是一個聚寶盆」，最後也只好打電話辦信用卡掛失，新聞曝光後，才終於得到總公司回應，願意用衣架幫她將信用卡勾出。

信用卡掛失 先過7關 語音答覆惱人

(中時新聞網)