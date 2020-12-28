Keanna去年舉報前夫謝和弦吸食大麻後，兩人關係幾乎正式決裂，爆出婚變後更對簿公堂，不過今年9月底簽字離婚，讓這段4年婚姻宣告結束，不過近來Keanna自招眼下長了一顆「招桃花的淫蕩痣」，驚人之語引起網友議論。

Keanna近來接下不少代言和廣告邀約，工作忙碌之餘仍不忘與粉絲互動，近來趁著空檔開放粉絲Q&A，對於提問幾乎有應必答，對於被問及是否有去算命?她則語出驚人表示：「去過一次，我的淚痣是招桃花的淫蕩痣，很激烈的要我點掉」，而她表示聽到對方建議之後，就嚇得不敢再去。

Keanna透露眼下長了淫蕩痣。（圖／keanna_taiyh IG）

此外求子心切的她為了懷孕，曾每天忍痛打排卵針，但肚皮始終未傳出好消息，加上擔憂變成高齡產婦，Keanna也大方透露明年會去嘗試輸卵管疏通手術和凍卵，希望有一天能完成升格當母親的心願。

謝和弦和Keanna之前婚變消息鬧得滿城風雨，除了小三莉婭高調介入，謝和弦一連串脫序行徑，更是外界全看傻了眼，不過卻傳出Keanna無法生育卻想利用孩子綁住自己，為了脫離這段婚姻，只好找莉婭來配合演出，讓他能順利離婚。

(中時新聞網)