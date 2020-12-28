大陸四川成都一名80歲邱姓富豪，是名身家10多億人民幣的企業家，在成都最熱鬧的蛋黃區擁有一棟大樓，與小他23歲的妻子結婚30年來，夫妻感情一向非常好，怎料妻子吃了秤砣鐵了心，二度對他訴離婚，他猜測，應該是自己多年前誤會妻子的清白，讓對方執意求離。

據《紅星新聞》報導，邱翁的田姓妻子日前提出第一次離婚，成都市金牛區人民法院為挽救雙方的婚姻，判決不准，田女不服，再向一級人民法院提起上訴。

針對妻子執意離婚，邱翁懊惱表示，他與前妻生活7年都沒有兒女，但與田女結婚後便有了小孩，於是就傳言「小孩不是我的」。

7、8年前，邱翁帶了與田女生的女兒去做親子鑑定，結果證實女兒確實是他們夫妻倆所生。他說：「這已經證明了她的清白，但她可能因此對我誤會很深，我已經跟她解釋，道歉了，可是沒有用。」

邱翁表示，與妻子結婚30多年來，2人的感情一直很好、形影不離，包括每天開車帶她上、下班等，她有什麼要求，自己從來都是盡全力滿足，妻子第一次提出離婚申請被法院駁回後，他仍然每月給妻子2萬元人民幣（約新台幣9萬元）生活費，沒想到妻子今年4月仍上訴二度求離。

邱翁說：「我80歲了，希望我人生的句點，有一個家庭，而不是孤身一人」。他曾稱，如果法院同意判決離婚，自己就去輕生。

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