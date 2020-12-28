宏遠證（6015）於28日舉辦宏遠證「期權最大黨」競賽風雲榜頒獎典禮，現場亦同步進行直播觀看，此次期權競賽活動前五強報酬率有倍數表現，第一名報酬率更高達814.44％。

由宏遠證券總經理林禎民、宏遠證券執行副總經理廖宏彬共同頒發期權競賽績效總排行前五名得主，共頒發新台幣21萬元獎項。

宏遠證表示，今年受新冠肺炎疫情干擾、國際金融市場波動加劇，不僅帶動今年夜盤交易占日盤同商品交易比重增加，尤其今年期貨交易量更是創新高記錄，隨著投資人夜盤交易與避險需求明顯升溫，宏遠證券於7月推出「期權最大黨」活動，於活動期間開戶並於開戶次月底前完成首次交易者，贈送888元期貨電子手續費折讓金，更加碼抽Gogoro 3，帶動宏遠證券開戶數年增率達雙位數的成長。

另亦於8月20日至12月16日舉辦「期權風雲榜」交易競賽，交易商品包括台指期、小台指、選擇權、股票期貨等，總獎項高達88萬元，此次活動總共506位投資人參與，前五強報酬率分別達814.44％、330.85％、273.98％、157.89％、99.46％。

林禎民指出，隨著今年整體台股、期貨交易市場明顯熱絡，宏遠證透過相關活動舉辦，提供客戶多元服務與進一步提振經紀業務、電子下單交易比例表現，雖期貨、選擇權交易有風險，宏遠證積極透過官網、Facebook、Line等線上平台宣傳與線上直播，並舉辦全台多場講座等，有助於投資人於市場行情中，選擇正確投資標的與操作策略。

(工商 )