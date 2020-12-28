15年來最強冷氣團即將到來，網購鍋物宅商機大爆發，富邦媒(8454) 旗下momo購物網自入冬以來火鍋湯底買氣持續增溫，統計12月銷售至今已較去年同期成長5倍。在鍋物熱銷同時，momo站上電火鍋、電磁爐等廚電買氣也跟著狂飆，年增成逾2倍。

momo於28日公布《2020十大鍋物熱銷榜》，「沙鍋魚頭」、「牛羊肉爐」及「麻辣鍋」為今年鍋物市場三大勢力，熱銷冠軍「金門良金牧場高粱牛肉爐」單日銷售破千組，嘉義美食沙鍋魚頭也深受消費者喜愛奪下二、三名，而今年麻辣鍋物在「老四川」、「海底撈」、「太和殿」、「青花驕」等實體名店強勢陣容加持下，在熱銷榜中佔有6個席次，為今年鍋物銷售榜中的霸主。

momo28日推出《名店鍋物特搜》活動，集結近千種火鍋湯底限時下殺6折起。

momo富邦媒看準嗑鍋宅商機，網羅知名麻辣鍋餐廳、食品大廠火鍋湯底上架，至今站上火鍋湯底品項數年增達1倍。momo《2020十大鍋物熱銷榜》中，補氣活血的牛肉爐「金門良金牧場高粱牛肉爐」拔得頭籌，其採用日本和牛養殖技術飼養金門酒槽牛，湯頭濃郁深受喜愛，五星主廚技術指導「阿彰師推薦正統澳洲香嫩羊排爐」為鍋物熱銷第四名，採用澳洲特選小羔羊排，羊大骨加入上等中藥材熬煮12小時，美味加分。

沙鍋魚頭鮮甜美味又富含營養價值也深受許多老饕的喜愛，在今年熱銷榜中，嘉義在地沙鍋魚頭一舉拿下第二及第三名，分別為嘉義美食名店「陳聰明」沙鍋魚頭，厚工熬煮沙鍋菜加上鰱草魚，湯汁濃厚大飽滿足，還有60年歷史嘉義必吃排隊名店「林聰明」沙鍋菜，以濃郁大骨高湯、獨特口味湯頭及新鮮食材獲得大票死忠饕客，加入烏龍麵吸飽湯汁，咕溜入口更是老饕熟客的私房吃法。

麻辣鍋在台灣有一大票擁護者，在寒冷的冬季許多消費者更是無辣不歡，在熱銷榜中即包辦第五至第十名，名次依序分別為網評超人氣麻辣火鍋名店「老四川」雙味鴛鴦鍋，獨家香料配方香辣夠味為許多麻辣饕客心中首選；港星來台必訪鍋物名店「太和殿」麻辣鍋火鍋湯底，鴨血豆腐經獨門調理三燜三泡精緻軟嫩備受歡迎；知名餐飲「王品集團」青花驕麻辣鍋，頂級保鮮青花椒，湯底底韻豐足鮮麻不躁烈。

網路團購人氣王「和秋」麻辣鴨血，使用純正漢方中藥材熬煮，湯頭香辣而不嗆；中式火鍋龍頭品牌「海底撈」鴛鴦鍋套餐，100%原店麻辣、三鮮湯頭配方，完整呈現地道川味火鍋；台灣知名眷村菜「福忠字號」麻辣鴨血獨享鍋，福忠獨家研製麻婆香辣醬，喚起饕客記憶中的家鄉味。

在鍋物熱銷同時，momo站上電火鍋、電磁爐等廚電買氣也跟著狂飆，熱銷商品包括「日本富力森」2L多功能電火鍋，陶瓷釉內膽耐用不沾黏；全球熱銷200萬台的「日本BRUNO」多功能電烤盤，多款烤盤自由更換，使用料理深鍋自煮火鍋、壽喜燒、燉飯輕鬆搞定；「飛利浦」智慧變頻電磁爐，24小時預約功能及5檔火力控制。

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