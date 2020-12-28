超高齡社會追求「活得健康死得快」。南山人壽總經理范文偉28日宣布，將成為第一家作健康促進與照護生態圈的壽險公司，進行大範圍跨產業的產官學合作，要推出「服務賦能的新保險」，從健康、亞健康、疾病、失能四大階段的各式APP服務，而2021年將是此健康守護圈聯盟的「大爆發年」。

南山人壽產品發展暨精算副總陳維新亦表示，經過2020年的實驗測試，已找到許多新創、醫療等相關業者，目前已有六大功能上架，2021年家數將「大爆發」，希望提供南山保戶更多附加服務，且與客戶關係不會在保單理賠後就終止，可協助客戶在健康時作疾病預防，亞健康時能積極恢復體況，失能時能迅速找到品質好的照護機構，透過南山的平台可有價格談判功能，讓客戶可取得更實惠的服務。

南山人壽強調，與其他金控下壽險建立的生態圈不同，南山的守護生態圈真正聚焦在健康促進與醫療照護的相關產業，是真正從健康保障出發的生態圈。

且這樣的健康守護生態圈建立後，有助提升保戶健康、減少理賠，更重要的是南山可更精準掌握客戶各式行為的風險，中長期後，相信可在保單設計上提供更「親民」的價格。

南山人壽目前已結合法國再保險集團SCOR Global Life子公司ReMark、眾匯智能健康、慧康科技、點睛科技、行動基因、廣和順科技、英華達、寶原興業、群健科技等企業，提供測血糖、基因檢測等健康管理等服務，預估2021年將會有更多合作廠商出現，將是此守護圈的「大爆發年」。

(工商 )