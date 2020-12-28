台灣港務公司拓展高雄郵輪市場及優化旅運服務，在高雄19至20號碼頭興建高雄港港埠旅運中心，預計111年6月完工啟用，將成為南部最重要的海運觀光門戶；其中免稅商店招商，由國內長期經營且具專業經驗的「澎坊股份有限公司」搶先進駐，取得投資經營權。

國際化的高雄港埠旅運中心規劃國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能商業機能；該旅運中心興建地上15層建築，可供大型郵輪停泊，1、2樓做為入出境通關、行李提領等空間；另3至6樓港濱懸挑區及14至15樓高樓層海景空間等商業空間，引進一般商業零售、伴手禮、餐飲服務及健康休閒等產業。

港務公司指出，免稅商品購物需求在日前辦理免稅商店招商，「澎坊股份有限公司」搶先進駐，未來將引進國際流行時尚名品、菸酒食品等免稅商品，並推廣台灣特色產品，向國際郵輪旅客展現台灣豐富物產與風情。

港務公司表示，該旅運中心啟用後除港務公司約800位員工將進駐辦公，以及海運相關產業每日頻繁的洽公人流外；輕軌「旅運中心站」可抵達，旅客可藉由水岸輕軌串聯高雄流行音樂中心、展覽館、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等觀光景點，未來更將與捷運黃線共構，加上其特殊造型之地標建築勢，可化身亞洲新灣區內兼具商業機能與觀光遊憩的嶄新亮點。

(中時 )