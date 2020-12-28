曾是「台灣第一小生」的林瑞陽，和前妻曾哲貞育有一子一女林禹和林靜，兄妹倆遺傳父母好基因，男帥女美，近日曾哲貞曬出影片，祝女兒生日快樂，女兒高顏值近照引起熱議。

林禹外型俊美，身高182公分，他追隨爸媽腳步進演藝圈，已拍了多部戲劇，林靜長相甜美，在華航擔任空姐，近日是她的生日，媽媽曾哲貞也特地在微博發文「祝福寶貝女兒，生日快樂」，並曬出女兒俏皮對鏡頭擺出可愛動作的影片，高顏值美貌，立刻獲得網友讚賞。

而張庭12歲女兒卻屢遭網友抨擊「最醜星二代」，顏值比不上媽媽，讓她心疼要大家不要嫌棄她的女兒，並強調女兒走得是高級感、國際範、而女兒之後也拍片回應「我又不靠臉吃飯」，更不甩酸民嗆聲，大方走秀一展自信。

曾哲貞和女兒似姊妹，張庭女兒頻被酸醜。(圖／翻攝自微博)

其實，不只兒女高顏值，51歲的曾哲貞也保養得宜，之前生日曬出和兒女合照，不僅保有少女般的顏值，還有雙水汪汪的大眼睛，完全不像已年過半百，令人驚艷不已。

向來低調的曾哲貞，今年5月因不滿遭網友私訊謾罵說「沒本事管住自己老公還罵張庭勾引」，她忍不下去罕見發文反擊「她就是第三者」，又讓林瑞陽與張庭和曾哲貞過往錯綜複雜感情再搬上檯面。

(中時新聞網)