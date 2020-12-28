女星丁小芹淡出演藝圈多年，卻因賣假包被控詐騙，再度登上媒體，最終遭到法官重判2年6月有期徒刑，不得易科罰金，日前已報到入監服刑，而今Makiyo為新節目舉行記者會，提起也曾是丁小芹假包案的受害者，而兩人曾經感情很好，覺得發生這種事情，現在想來替她難過。

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丁小芹因賣假包、賣新包卻給二手包等情況，遭受害者告上法院，最終躲不過被判刑，今Makiyo為與眭澔平共同主持的網路新節目《怪奇學園》舉行記者會，被問到丁小芹的事，吐露過去自己跟經紀人姊姊「胖姊」，都是假包案的受害者，她2年前曾為了幫姊姊追回欠款，跟胖姊一起開了直播，但結局讓人失望。

當時Makiyo開播，還邀王思佳、李妍憬連線，還原受騙的經過，透露當天本是跟丁小芹約好要出現還錢，結果她稱要開會爽約，還傳訊給胖姊，要她同意在不會發生直播、新聞等後續的情況下，隔天才會把錢匯給胖姊，讓胖姊氣到胃痛，在直播時公布了丁小芹的簡訊，直呼「欠錢還來威脅我！」，透露這筆錢被欠了5、6年，丁小芹都沒處理。

對於現在丁小芹被判坐牢，Makiyo表示跟對方已沒聯絡，但也沒有想到事情會變成這樣，「一個好好的漂亮女生，替她難過，有點捨不得」，建議丁小芹多冥想來度過低潮「其實世界蠻殘酷，她做的事情也很不好，她不適合做生意，大家也這麼認為」。

Makiyo表示兩人曾是很好的朋友，因此如今看到丁小芹的遭遇，「我心也蠻痛」，但被問到是不是會去探監，Makiyo沒有正面回應，反倒給了媒體建議，可以揪團去監獄探望丁小芹。

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(中時新聞網)