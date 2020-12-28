台積電(2330)持續積極投資先進製程及擴產，傳出正在為2奈米之後的先進製程尋覓土地，外傳將在高雄設置1奈米、埃米廠。台積電今天以董事長劉德音先前的說法回應高雄設廠傳言，表示不排除去高雄投資，但不是馬上要去。

媒體報導，台積電正在為2奈米之後的先進製程覓地，包括高雄橋頭科學園區、路竹科學園區，均在台積電評估中長期投資設廠的考量之列。對於高雄設廠傳言，台積公司今日維持董事長劉德音先前說法。

台積公司董事長劉德音日前指出，為達到北、中、南平衡，台積電2奈米計畫落腳竹科，若有不足，台中廠旁邊有擴張的彈性，再下一步，北部的可能性居多，因為希望工程師能夠安家立業。不過，台積電並不排除去高雄投資的可能性，但不是馬上要去。

台積電持續布局先進製程，維持技術領先的優勢；預計3奈米將於2022年下半年量產，目前已投入2奈米製程技術研發，不過，尚無2奈米具體量產時間。

台積電過去約每2年推進一個世代製程技術，今年下半年5奈米製程大量生產，3奈米預計2022年下半年量產；外界推估，台積電2奈米約在2025年量產。

另外，劉德音指出，今年以前台積電在台灣布局大致達到平衡，只是隨著5奈米今年大量生產，3奈米將於2022年量產，2024年至2025年台積電將有6到7成產能在南部。

(時報資訊)