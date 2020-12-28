新竹市政府推動「步行城市亮點計畫」，打造1.3公里東大路林蔭大道28日完工啟用，友善步行城市再向前跨一大步。（陳育賢攝）

新竹市政府推動「步行城市亮點計畫」，斥資1.5億打造1.3公里東大路林蔭大道，28日完工啟用，各式樹種環繞的寬廣人行道、調整消防設施，並設立避車彎讓停車好方便，友善步行城市再向前跨一大步。

市長林智堅表示，新竹市發展早、路幅小，過去也沒有系統性的規畫，導致人車爭道，因此市府近年積極打造步行城市，目前已完成40.2公里人行道的串聯。

他說，東大路是新竹市交通的重要軸線，西至南寮、東連結新竹公園和十八尖山，更是重要的聯外道路，此次將1.3公里的東大路變身林蔭大道，讓原本的道路變的好走、好看、好生態。

另，工程同時也將人行道加寬1倍並移除障礙物、指示牌，再將其統整於同一處、並以造林方式重新種植行道樹，以楠木、樟樹、光蠟樹等樹種穿插，更搭配低矮灌木，以豐富的植栽吸引生物進駐，進一步升級為生態綠廊，也讓城市得以呼吸。

鋪面重整後，人行道從3公尺拓寬到6.1公尺，除了有自行車道外，也打造全線無障礙的通行環境，路段出入口及路口轉角設置緩坡、轉角斜坡道，進入路口區域設置警示帶及定位導盲磚。

此外，藉由號誌整併、指標系統的整合，解決長期以來標誌牌雜亂無章的現象，讓駕駛人有更寬闊視野。

交通處表示，人本工程建構完成，將提升人本街道空間改善，帶動舊城區及東大路周邊及地方產業發展，並隨著明年初台灣燈會的舉辦，帶給新竹市民及外地遊客嶄新的樣貌。

新竹市長林智堅（中）表示，此次將1.3公里的東大路變身林蔭大道，讓原本的道路變的好走、好看、好生態。（陳育賢攝）

(中時 )