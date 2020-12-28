植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平28日預計，2021年全年GDP增長8.8％左右，財政赤字率將小幅回落至3.2％左右，地方專項債增量也可能較2020年有所減少。

植信投資研究院28日在上海發布了2021年宏觀經濟展望報告，連平解讀時判斷，2021年國內需求復甦將更為穩健。從投資需求來看，製造業投資有望接棒成為新的發力點，與製造業關係密切的新基建投資亦會加碼。預計2021年固定資產投資增長8％，其中製造業投資增長11％，房地產投資增長6％，基建投資增長5％。

從消費需求來看，隨著疫情被持續有效地控制、經濟的繼續復甦和中國構建內循環為主的新發展格局，2021年消費有望明顯加快，預計全年社會消費品零售增長10％。

從外部需求來看，考慮到2020年月度基數變化，2021年出口或將呈現「先揚後抑」的走勢，預計以美元計，全年出口增長12％。內外需求復甦將驅動庫存回補支撐工業景氣度，預計全年工業增加值將增長9.5％。

對於市場尤為關注的財政和貨幣政策部分，連平指出，2021年積極財政政策的主要目標是促進科技創新、加快經濟結構調整和調節收入分配，財政赤字率將小幅回落至3.2％左右，地方專項債增量也很可能較2020年有所減少。個人所得稅和房地產稅可能成為稅制改革的重要選項。在社融各個分項中，政府債券融資在2021年變動可能最大。

由於經濟面臨的下行壓力顯著減小，連平預測2021年的社融餘額增速將從2020年末的13.6％左右降低至12％-12.5％，信貸增速將小幅放緩至12.2-12.5％區間，M2增速將回落至8.5％左右。

此外，人民幣匯率影響因素可能正由年初美元指數主導，切換至中國貿易順差等多種因素。連平預計2021年人民幣匯率中樞為6.4，上半年最高可能衝至6.1左右，下半年隨著美國經濟復甦、美元階段性走強可能最低迴落至6.6。

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