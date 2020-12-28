富宇建設以「家」出發、重視家的溫暖，贊助「大米缸計畫」年度儲米與公益計畫，除以實際行動支持花東青年農民栽種有機、無毒稻米，也將這份愛心分享給需要的公益單位，推廣吃米也能做公益，為青年農民加油！

富宇建設協理周燕槿表示，富宇重視家的溫暖，家人間一頓飯的時間，往往是最珍貴的時光，然而，生活不只存在於建築，更多來自於環境，「大米缸計畫」連結了來自企業、青年農民和公益單位，對富宇來說，更是實踐與土地共好的約定。

根據農糧署統計，國人每人每年白米消費量由民國70年時98公斤，至98年降為48公斤，109年糧食供需年報更顯示，每人年平均食米量已再降至45.43公斤，原因不乏飲食西化、以及近年低醣飲食減肥成主流有關，因此政府近年也陸續舉辦競賽、教育宣導活動推廣米食，大力宣傳台灣米飯無麩質、吸油性低等健康特點。

在花蓮，部分地區的青年農民有著「友善土地」的耕作理想，但有機、無毒耕作方式的成本高昂，尤其在稻米作物的成本更高，但市場價格接受度不高，也讓農民在努力耕作的同時，還要分身推廣產品、肩負起價值教育等工作，於是「大米缸計畫」協助農夫媒合企業，以購米實際支持之外，也提供更多「米」在分享及使用上的可能性，讓公益能與企業社會責任產生連結的「善循環」也於焉而生。

「開啟不同的連結，這是好事，大米缸計畫如果能跟在地的公益團體產生連結，更好！」周燕槿說，富宇投身公益領域，「大米缸計畫」中的企業認購米量達2,526公斤，其中公益贈米部分，每月皆依需求，由產地直送到「基督教門諾會花蓮善牧中心」、「屏東伯大尼之家」及「勵馨基金會台東分事務所」等兒少福利機構，預計將送出916公斤公益米，幫助人數約達300人。

周燕槿進一步指出，富宇多年前就攜手住戶，展開「接地氣－腳踩泥土的芬芳」，以及「我們與食的距離I、II」等系列推廣在地農民栽種，有機無毒的農產品活動，富宇希望，富宇在「大米缸計畫」推廣一起好好吃飯的「在乎」和「溫度」，未來也能為台灣，帶來更多正向的力量。

(工商 )