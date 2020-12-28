監察院今天到行政院巡察，針對監委關切學費調整問題，潘文忠表示，又關於學費調整問題，蔡總統上任後已3度就大學學生就學貸款問題，期能降低貸款利息及延長還款期間，目前私校無法完整公開財務狀況下，調漲學費將增加家長及學生負擔，很難獲社會支持。

監察院教育及文化委員會在今天巡察行政院時，關切主管機關應重視私校困境及退場問題，以維護學生受教權及教師工作權。

潘文忠回應時說，台灣從410 教改大遊行後，大學院校數量過度擴張，致私校經營產生許多問題，教育部會一一面對處理；日前行政院通過的「私立高級中等以上學校退場條例(草案)」，已函送立法院審議，該條例立法目的係在確保學生受教權益、維護教職員工工作權及強化校產公共性等，此外，教育部已先行函請各縣市政府，立法過程中如有私校欲作任何財產處分，均須事先報備，以避免董事會不當移轉校產或處分。

至於學費調整問題，潘文忠表示，蔡總統上任後已3度就大學學生就學貸款問題，期能降低貸款利息及延長還款期間，目前私校無法完整公開財務狀況下，調漲學費將增加家長及學生負擔，很難獲社會支持；另有關同步減招問題，目前公、私立大學校院學生就學比例為4：6，應以同步提升教學品質而非同步減招，較能維護學生權益。

蘇揆也說，日前通過的私校退場機制，3個主要重點，包括學生受教權維護、教職員工工作保障、不容私校董事會非法獲利等，立法通過後，處理私校問題將更於法有據；另關於監委所指具體學校違失問題，請教育部等相關部會確實處理。

(中時 )