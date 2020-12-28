彰化縣邱姓人夫擔任郵局主管，與妻子結縭10年、育有2子女；元配為幫夫家生兒育女，生產時險些器官衰竭喪命，不料前年底邱男車禍，元配才意外從其手機發現鹹濕對話與影片，驚覺丈夫早在2015年就與小三暗通款曲，崩潰提告求償300萬元，彰化地院近日判處邱男與黃姓小三須連帶賠償元配120萬元。

根據判決書，元配主張，婚後一連進行3次試管手術才成功懷孕，產程還因心跳衰竭導致腎臟與多重器官衰竭險些喪命，2018年底邱男車禍受傷，她趕到醫院後醫護人員將其隨身物品交由她保管，元配才發現早已被負心背叛

元配發現邱男手機裡有2015年至今許多鹹濕影片與對話，與女同事互以哥哥、妹妹相稱，還有邱男裸露生殖器照片，甚至還發現邱男有收集嫖妓資訊的習慣。而婆家知情後，竟反而指責她「妳也沒做到妻子的責任，你們都有錯」並稱外面只是逢場作戲，要她別放在心上，讓她更氣憤難平。

對此，邱男否認有任何相姦、通姦行為，強調妻子提出的證據頂多只能證明他與對方感情比一般朋友熟稔，雖然對話內容逾越一般男女分寸，但並未發展不正當關係，更指控元配婚後2年多就離家，子女本來也是分開帶，直到前年買房後為了全家團聚一家四口才又住在一起；女同事則指自己是單親媽媽要照顧3個小孩，元配求償金額太高。

法官審理時檢視邱男與女同事的賴對話擷圖，除了彼此互稱老公、老婆，極多次「我愛你」對話，還有「心靈的愛加上肉體的撫摸，真的會很硬」、「輕咬妹妹的ㄋㄋ，很興奮」等許多表達思念與性愛私密話語，又有邱男傳送生殖器照片、女同事僅穿內衣褲等照片。

法官認為，元配所提供的性愛光碟雖無法辨認就是邱男兩人，但認定兩人間已有超越一般男女正常社交往來，侵害元配的配偶權，審酌3人的學歷、收入，認為被告2人應連帶賠償元配120萬元。

(中時 )