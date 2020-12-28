本周終於要向難熬的2020說Bye！迎接嶄新的一年，而跨年更是一年開始最重要的儀式，該怎麼度過這個年運交接的時刻呢？星座命理專家艾菲爾老師昨〈27〉日就在臉書分享12星座（包含上升星座）本周的吉凶變化，快來看看你這幾天的運勢究竟是如何。

▍白羊座

在跨年這一周，你會有很明顯的破財運勢，不管是請客吃飯、參加派對，或是買禮物送給朋友和家人，都需要花錢。你甚至會採買跨年派對需要吃喝的餅乾、紅酒和美食，這些都會導致你破財。

▍金牛座

在跨年這一周，面對新年考驗，你內心是充滿壓力的，在別人歡聚等待新年煙火綻放和許下新年心願的快樂氣氛中，你卻難掩內心的一份壓力和責任，你既希望自己在2021年各方面可以更順利，又同時希望自己所愛的家人、朋友也可以少一點人生磨難。

▍雙子座

在跨年這一周，你特別小心物極必反，樂極生悲的災禍，所以當別人人擠人去參加跨年派對的時候，你反而選擇一個人好好在家看電視，或是跟至親朋友在家聚會聊天等待新年倒數的時刻。你是一個很有危機感的人，你覺得新年期間還是少去人多的地方，以免發生樂極生悲的憾事。

▍巨蟹座

在跨年這一周，你會有很好的戀愛運，在這一周陪伴你一起過跨年的異性朋友，你們彼此的緣分是非常強烈的，如果雙方都是單身的狀態，你們可以考慮在一起約會。如果是已婚的朋友，這一周你們夫妻感情的互動也會非常和諧浪漫。

▍獅子座

在跨年這一周，你是一個需要謹慎避禍的星座，因為從過去的新聞事件來看，很多奇奇怪怪的事情都有可能發生在跨年時刻。由於你最近的運氣比較差，所以奉勸你，跨年人多的地方最好不要去，如果有室內煙火或是室內的火舞表演，你最好避開，免得因為火情危險，造成人員傷亡事故。最近你跨年最好在家跨年倒數，不要去戶外人擠人發生危險。

▍處女座

在跨年這一周，當別人興高采烈參加跨年活動的時候，你反而適合好好休息，因為你最近的能量是比較低迷的，在運勢偏弱的時候，你比較感受不到生活中快樂歡愉的氣氛，你比較習慣孤單和獨處，在新年時刻你最渴望的還是家人、親戚的健康與團聚，至於跨年氣氛的感受是否強烈，這並不是你非常在意的事情。

▍天秤座

在跨年這一周，當同事呼朋引伴的參加聚會的時刻，你真正想要團聚的是你的家人和父母，你覺得現在正是嚴寒的冬天，只要和家人一起聚餐，這一份溫暖與心安是任何朋友都不可能替代的。所以，如果你跨年有連續假期，你最想要見見你的父母和家人。另外提醒你，回顧過去一年所發生的得失和是非，你都要在新年時刻選擇釋懷和放下。

▍天蠍座

在跨年這一周，你最近有一份來自於家人和父母的壓力，你覺得跟你的家人、父母生活在同一個屋簷下，你反而處處覺得有壓力。你是一個日常生活很自律、規範的人，如果生活中你的父母還要處處干涉你的日常行為，那麼你真的會非常焦慮、緊張，所以在跨年的時候，如果有完全放鬆的假期，這是非常好的決定。

▍射手座

在跨年這一周，你最近的財運特別好，如果有賺錢的機會，你一定要把握，所以當跨年大家都去玩樂慶祝新年到來的時候，你反而適合努力賺錢打工，在這一段時間如果你有可以賺錢、賺外快的機會，你一定要以工作優先，這樣才可以迎接一個快樂富足的2021年。

▍魔羯座

在跨年這一周，你最煩惱的是你的愛情運，你最近的感情運面臨到互相攤牌的尷尬狀況，建議你們彼此可以開誠佈公的向對方表達內心的真實情感，如果你們是真心相愛的，希望你們可以用誠意化解各種誤會，但如果你感覺到愛情已經消退，也提醒你們不要再彼此欺騙浪費雙方時間。

▍水瓶座

在跨年這一周，你是最值得開心慶祝新年到來的，因為2021年的西洋歲星，木星就要進入到你的星座中，這是一種幸福的能量，感受到來自宇宙星空的祝福。在迎接全新好運氣的時候，重點是要先淨化你的磁場，讓你的內心與身體都處在一個平靜與祥和的狀態，那麼你將獲得四面八方源源不絕的各種好運氣。

▍雙魚座

在跨年這一周，你是一個漂亮、美麗的、幸福的、快樂的小天使，因為你最近的運氣是非常旺盛的，各種好運碰到你都會變成雙倍的福氣。所以在你走財運和走桃花運的時候，你一定要廣結善緣，而且可以去買彩券、可以抽新年福袋，也可以到銀行喝發財水，這都可以讓你2021年的運氣比任何人都要順利愉快。

★特別提醒

一個可以在跨年進行的西班牙許願魔法，就是在2021新年鐘聲敲響，人們會伴隨著鐘聲，連續吃下12顆葡萄，並許下新年願望，寄託自己對未來一年的美好。

(中時新聞網)