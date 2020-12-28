據香港《東方日報》27日報導，黎智英自保釋起，頻頻「大擺筵席」，24日邀請20多人到其寓所，包括其親友以及民主黨前主席楊森夫婦，聚集近3小時；25日，他與民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁、副主席林卓廷等反對派頭目會面，完全不理防疫要求，舉辦聖誕派對；26日，黎智英繼續招待旗下媒體親信到其寓所聚會，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》副社長陳沛敏、《蘋果日報》總編輯羅偉光、香港《壹周刊》前社長楊懷康等人，下午相關人士陸續離開，每人都拿著紅色大袋，不知是否是黎智英送出的聖誕禮物。

大陸全國政協副主席、前特首梁振英在社交網站發文稱，黎智英和他的追隨者害怕被送回大陸審訊，加上其在美國和台灣有強大的政治聯繫，以及他本人財力雄厚，都是他潛逃的動機和能力。

香港全國人大代表盧瑞安日前也提出質問，若黎智英潛逃離港或躲入美國駐港領事館尋求政治庇護，要由誰來負責？

黎智英日前獲准以現金1000萬港元、交出旅遊證件以及逢星期一、三、五須赴警署報到等限制下擔保外出，成為首名被控違反國安法而獲法庭批准保釋的被告。香港律政司不滿決定，翌日再向終審法院正式呈交註明「緊急」的上訴文件，要求在公眾假期進行緊急聆訊，並希望申請臨時命令，再度羈押黎智英。而按法庭的最新指示，終審法院將於12月31日上午10時開庭處理。有港媒質疑稱，黎智英的3名擔保人與黎關係密切，其中以何俊仁與黎智英最同聲同氣，質疑何作為擔保人的資格。

據香港東方日報網27日報導，黎智英位於加多利山寓所外，有多名警員在加多利山兩側路口設下路障，要求駛經的司機停車並打開後箱檢查，疑是防止有人藏匿潛逃。針對潛逃海外者，香港警方27日表示，以涉嫌違反香港國安法，通緝約30名身在海外的香港人士，包括宣布流亡的前立法會議員許智峰、被取消立法會議員資格的梁頌恆、前「民間外交網絡」發言人張崑陽及港大學生會刊物《學苑》前總編梁繼平等。

香港《巴士的報》分析稱，黎智英涉及香港國安法中「勾結外國／外地勢力罪」的重案，允許他保釋外出有兩大問題：一是有外逃風險，沒收其護照根本不是有效防範嫌疑人外逃的方法，即使是19歲的反對派曾志健既非億萬富豪，也被沒收了護照，仍逃得無影無踪，二是嫌疑人保釋後，有繼續危害國家安全的風險。

(中時 )