德國開發商德能集團計畫在北海岸3處建設離岸風電場，今（28）日下午2時在新北市瑞芳區舉行第四場說明會，會議尚未開始，瑞芳區漁會派人先到會場掛上「只要漁業永續發展 不要風電無良補償」、「誓死反對離岸風場」抗議布條。

立委賴品妤、新北市議員林裔綺及百餘位漁民陸續到場，下午2時整說明會開始，德能集團代表才綱要開口，隨即被瑞芳區漁會總幹事黃志明制止，表明不需要聽業者說明，而是業者要聽漁民為什麼反對，趁早打消在北海岸蓋風場的念頭。

漁民向痛批開發商不顧漁民權益。（王揚傑攝）

林裔綺直言，不僅新北市的金山、萬里、瑞芳等地的漁民反對在北方三島蓋風電場，基隆、宜蘭也是反對，不要說要架520支風車，52支都不可能！

林裔綺隨後轉批能源局太離譜，離岸風電第三階段開放區塊開發，讓這些所謂的開發商自行選址，都不考慮地點適不適合，今天是德商來，明天換英商、美商，漁民又不是「吃飽太閒，免顧肚子」，辦說明會漁民就要來，不來就說漁民同意，實在太離譜！

林裔綺要求，能源局12月31日前撤銷第三階段區段開發預告，甚至撤除2025年第三階段區段開發的行政命令，請立委要確實向中央反映。

賴品妤則表示，中央處理風電的方法確實有問題，能源局在2015年就公布36個風電潛力場址後，後續沒有一個統籌的能源政策，她明天就會和能源局開會，討論未來能源政策如何妥善處理，協調出更好的政策。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪表示，三座風場裡有520座風車塔，以漁船一般時速10公里計算，約10分鐘就會碰到1座風車塔，漁船根本無法作業。更有漁民說，在北方三島插520支風車，是叫漁民考駕照嗎？光是閃避這些風車就夠了。

新北市漁業處代表表示，漁業處立場很明確，新北市各區漁會在這塊很重要的漁場討生活，建風電場明顯影響各區漁會的生計，站在漁業單位的立場，就是支持各區漁會，建議開發商停止開發的行為，另選適合場址再行開發，也建議開發商停止接下來的各項程序。

(中時 )