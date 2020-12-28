緊鄰林鳳營牧場旁的落羽松林陸續變色，景致宜人，也吸引遊客前來漫步、取景拍照。（莊曜聰攝）

台南六甲區林鳳營一帶的落羽松有2000多棵，分部在數個區域。（莊曜聰攝）

受到冷氣團影響，台南市六甲區落羽松林逐漸變色，但也有遊客發現，不少植株還未變色就直接枯萎，疑似生病，南市府農業局也將派人調查。（莊曜聰攝）

氣溫持續下降，跨年時將迎來最凍的冷氣團，台南市六甲區林鳳營一帶的落羽松林也加快變色染紅的腳步，陸續換上新妝，漸層色彩搭配牧場背景及遠山景象，別有一番風貌，吸引不少民眾前來欣賞及拍照打卡，六甲區公所明年1月將舉辦落羽松季活動，現在正準備栽種波斯菊花海，但也有眼尖遊客發現，靠近省道旁的落羽松林，不少樹木還沒變色就已枯萎，有點殺風景。

靠近台1線省道六甲林鳳營段的落羽松林，因位在菁埔埤旁，加上區公所整修步道，最為遊客所知，但近來有遊客走入林間拍照時發現，部分落羽松還沒等到變色，就已經整株枯萎，看起來像是生病了，南市府農業局森保科科長楊錦樹表示，應該是正常生理現象，但避免松材線蟲危害造成萎凋病，會派員前往勘查。

六甲區菁埔埤周邊的落羽松林分散多個區塊，總數約有2300多顆，原先是牧場為了防疫需求隔離牧場才種植，但氣溫下降就會變色的特性，跟楓紅有異曲同工之妙，景緻帶有濃濃的異國風情，成了全台落羽松祕境之一，近年來區公所配合舉辦活動，更吸引旅遊人潮前來。

六甲區區長陳啟榮表示，區公所在落羽松林邊規畫1.5五公頃的花海區，目前已經陸續開始種植，將以不同的花色系列來鋪陳花海景觀，也要打造裝置藝術區，分別展示包括南六企業、慈濟功德會、烏山頭水庫風景區管理處等團體精心設計的作品，只有在落羽松季推出的季節限定小旅行，也將延續舉辦。

明年落羽松賞紅季將於1月30日登場，六甲區公所在包括林鳳營陸橋下及菁埔埤北邊步道、落羽松步道、牧場中間及南邊步道等道路旁，都設置臨時停車場，可提供約360個車位，讓遊客能安心的賞美景。

(中時 )