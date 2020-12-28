光環(3234)因第四季為傳統旺季，高毛利Sensor出貨可望相較第三季再成長，第四季有機會達到今年營運高峰，整體來說，今年全年相當有機會轉虧為盈，展望2021年，在光纖25GbE產品的升級潮帶動下，光環也可望受惠。

光環第三季每股獲利0.17元，第三季產品組合為LAN占比51%、Sensor占比 26%、Access占比9%，以及SAN占比 13%，其中高毛利Sensor產品線占比營收26%，與第二季類似，加上製程成本改善，毛利率26.3%，也相較第二季增加3.8個百分店，單季相較去年同期轉虧為盈，也已經是連續第二個季度的獲利，光環目前累計前三季每股獲利為0.32元。

第四季為傳統旺季，在Sensor需求回溫下，預計光環可維持獲利，且法人也樂觀看好，第四季光環Sensor產品線出貨將落在1~1-1.5億顆，較第三季再成長，第四季將為光環今年營運高點，換句話說，光環今年將有機會一舉轉虧為盈。

展望明年第一季，光環Sensor產品線訂單能見度可望持續，但受大陸5G建置因進入2021新標案評選階段，建置速度放緩，光通訊產品需求相對疲弱。

就長線來看，據悉，大陸基地台標案評選約於明年2月完成，基地台建置數量較2020年成長，2021年5G基地台建置將於第一季起帶動光通訊產品需求回溫，故法人點名，樂觀看待光環25GbE產品的升級趨勢，25GbE產品營收佔比在2021年達雙位數，將帶動光環營運相較2020年持續成長。

(時報資訊)