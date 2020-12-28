周一南韓股市再創歷史新高，三星電子上漲，以及美國總統川普簽署期待已久的新冠援助方案，緩解了投資人對國內疫情的擔憂。
周一收盤，南韓KOSPI指數微升0.06%，為2,808.60點，連續第三個交易日收高。
川普周日晚間簽署總規模達2.3兆美元的新冠紓困法案與政府支出法案，將恢復向數百萬美國人發放失業給付，並避免聯邦政府關門。
美國新一輪紓困措施終於過關的消息，沖淡了南韓首度出現英國變種病毒感染病例所引發的擔憂。南韓當局宣布，受到變異病毒感染的3人從英國入境。
周一南韓公布新冠狀病毒確診病例增加808人，為連續第二天單日新增確診數少於千例，主要因周末檢測減少所致。周一確診病例中，有787人為本土病例。
在除息前，三星電子終場收漲1.16%，盤中一度大漲近3%，創下歷中新高。現代汽車則收漲1.34%。
外資今日買超韓股519億韓元。
韓元收漲0.57%，報1,096.7兌一美元。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。