周一南韓股市再創歷史新高，三星電子上漲，以及美國總統川普簽署期待已久的新冠援助方案，緩解了投資人對國內疫情的擔憂。

周一收盤，南韓KOSPI指數微升0.06%，為2,808.60點，連續第三個交易日收高。

川普周日晚間簽署總規模達2.3兆美元的新冠紓困法案與政府支出法案，將恢復向數百萬美國人發放失業給付，並避免聯邦政府關門。

美國新一輪紓困措施終於過關的消息，沖淡了南韓首度出現英國變種病毒感染病例所引發的擔憂。南韓當局宣布，受到變異病毒感染的3人從英國入境。

周一南韓公布新冠狀病毒確診病例增加808人，為連續第二天單日新增確診數少於千例，主要因周末檢測減少所致。周一確診病例中，有787人為本土病例。

在除息前，三星電子終場收漲1.16%，盤中一度大漲近3%，創下歷中新高。現代汽車則收漲1.34%。

外資今日買超韓股519億韓元。

韓元收漲0.57%，報1,096.7兌一美元。

(時報資訊)