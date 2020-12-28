福華飯店集團透過招標取得台大林管處「溪頭自然教育園區」委託經營權，成立福杉國際旅館管顧公司、明年元旦起以「溪頭福華渡假飯店」名義接手營運。福杉國際旅館管顧執行長廖秀梅表示，將以2022年底前完成所有裝修、2023年營收達1.8～1.9億元為目標。

溪頭自然教育園區隸屬台大林管處轄下，設有前身為國民賓館的大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓等設施，提供旅客住宿、餐飲及會議服務。2004～2018年6月委託大平洋立德餐飲旅館事業以「立德溪頭飯店」經營，2018年6月迄今由台大林管處自營。

為提升住宿、餐飲及會議設施服務品質，台大林管處8月依法委外招標經營，共有3家業者投標，最終由福華飯店集團取得最優申請人資格。福華表示，集團看好溪頭具自然教育與生態旅遊的豐富觀光旅遊發展方向，成為集團首度跨足森林園區拓點的首選。

福華飯店集團此次取得溪頭自然教育園區12年委託經營權，若績效良好可優先再續約經營10年。集團對此成立福杉國際旅館管顧公司負責經營，明年元旦起以「溪頭福華渡假飯店」名稱接手試營運，並規畫2年內斥資上億元，分期分區進行硬體設施大改裝。

溪頭福華渡假飯店共有211間客房，福華規畫由VAL建築設計公司操刀，重新定位4棟住宿建築。福杉國際旅館管顧執行長廖秀梅表示，首階段規畫明年3月先對設有72間客房的漢光樓及餐廳樓進行改裝，目標在暑假前完成，漢光樓改裝後房價設定為4000～6000元。

第二階段則預計明年9月啟動，對設有108間客房的大學樓、23間客房的紅樓進行整修。廖秀梅指出，大學樓將維持中平價定位、房價設定2000～4000元，設有會議室提供會議服務的紅樓，則規畫定位為等級最高、提供餐飲的行政客房，目標房價達8千～1萬元。

至於設有20間客房的鳳凰樓，廖秀梅表示定位將與漢光樓相近，但鎖定提供長住客群居住，預計整修時程將最晚、預計明年才啟動。整體而言，集團目標2022年底前完成溪頭福華渡假飯店所有裝修，並設定2023年營收達1.8～1.9億元。

(時報資訊)