聚亨(2022)公司表示，目前鋼價走揚，盤元市場來自螺絲業的需求回溫，預期年底前盤元價格仍維持走升格局，並期望鋼市榮景延續到明年第二季，為公司帶來營收獲利。

聚亨今日舉行法說會，公司表示，目前鋼價普漲，煤鐵礦原料仍在高檔，整體鋼市穩定；盤元市場來自螺絲業的需求有所回溫。伴隨著各國的重啟經濟，螺絲外銷接單已有好轉，內銷盤元價格跟隨國際鋼價走揚，預期年底前盤元價格持續維持走升格局。

綜觀第四季鋼市景氣好轉，目前鋼市看好，希望這一波榮景能延續到明年第二季，為公司帶來營利。展望後續鋼市前景，聚亨公司認為，尚需觀察歐美疫情變化以及全球經濟發展。

聚亨第三季單季轉盈，展望本季，母公司盤元線材可望受惠鋼價上揚。聚亨第三季轉盈，單季每股淨利0.07元。日前公布11月營收5.61億元，自結單月淨利2400萬元，每股盈餘0.05元。

聚亨第三季營收18.97億元，毛利率上升至8.68%；營業淨利6790萬元，歸屬於母公司業主淨利3243萬元，每股淨利0.07元，終結上半年連兩季的虧損。聚亨前三季營收62.02億元，毛利率6.38%，營業淨利8707萬元，歸屬於母公司淨損1.3億元，每股虧損0.27元。

聚亨集團藉由集團資源整合，料源中下游垂直整合，以降低成本。其中，台灣聚亨位處全球第二大扣件中心，主要產品為線材、螺絲、扣件。持股77%的泰國聚亨位處東南亞國協中心，主要產品盤元、線材、螺絲、鋼筋。持股40%的太宇鋼鐵，為東協鋼鐵市場重要供應鏈，主要產品為小鋼胚、鋼筋。持股100%的越南聚亨為越南材料供應中心，主要產品為線材。另外，持股60%的中國聚金，為中國汽車標準件材料供應中心，主要生產線材產品。

(時報資訊)