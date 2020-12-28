廖姓身障人士日前在身障專用車格停車，被認定是違停並開罰1200元，廖男憤而提訟，法官認為其機車並非監理所認定的「特製機車」，即便領證也不可停於身障車位，判他敗訴；新北市裁決處表示，今年有近9000件身障車位違規案，提醒民眾必須是監理單位檢驗的「特製機車」才能停放身障車位，否則都算違規。

根據裁決處統計，近3年新北市身障車位違規件數年年增加，2017年僅9606件，2018年攀升到1萬89件、2019有年1萬354件，今年1至11月止已有8940件，違規件數逐年增加。

廖男領有第1類身心障礙手冊，屬於神經系統構造、心智功能障礙，日前在身障車格中停放一般機車，遭人檢舉違停並開罰1200元罰鍰，廖男認為自己領有身障手冊，憤而提起訴訟；法官檢視後，廖男使用的機車並不是經監理單位檢驗合格的「特製機車」，因此不可停車於身障車位，盼廖男敗訴。

新北市裁決處提醒，很多民眾誤以為「領有身障手冊」就可使用身障車格，但根據「身心障礙者專用停車位設置管理辦法」第12條第3項規定，機車必須是監理單位檢驗合格的「特製機車」才能停放，否則一律視為違規，提醒民眾守護自身權益；此外汽車部分，必須申請專用的識別證，放置在汽車前的擋風玻璃明顯處，以供查核檢驗。

(中時 )