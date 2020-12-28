女星伊能靜在今年連續登上陸綜《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》、《理想家》等，讓她人氣再翻紅，2020年對伊能靜來說意義非凡，而伊能靜稍早也在微博發長文，記錄每個月的生活與工作點滴，不過照片卻破天荒驚見兒子小哈利的正面照，有網友提醒伊能靜「忘記給兒子打馬賽克了」，還釣出伊能靜回應：「不用再打了，他自由了。」

伊能靜今（28日）在微博紀錄2020年每個月的生活與工作點滴，小倆口在年初還一起到東京滑雪，不過兩人因疫情分隔北京與台北兩地，不過伊能靜在4月時則搭機到大陸，參加陸綜《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》，一家人因為拍《婆婆和媽媽》團聚，讓伊能靜直呼：「一家人再相聚，恍如隔世」。

不過伊能靜事業再翻紅之際，卻因失言談梅艷芳而成為眾矢之的，伊能靜回憶起這件事讓她直呼：「我最難受的一個月」，回顧2020年，伊能靜提到：「今年是我重返職場的一年」，而她也提到小倆口今年不參加跨年，一家人要一起過元旦、守在一起。

伊能靜與一對子女同框，不過讓外界驚訝的是，她破天荒沒有幫兒子小哈利打馬賽克。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜在發文的同時，也曬出全家福、子女合照等，其中，伊能靜和一對子女的同框照中，她破天荒沒有幫兒子小哈利打馬賽克，就有網友留言提醒伊能靜「忘記給兒子打馬賽克了」，還釣出伊能靜回應：「不用再打了，他自由了」。

其實，伊能靜與前夫哈林曾協議不讓兒子的正臉曝光，因此她過去總是會用特效或貼圖，把小哈利的臉遮住，而這回伊能靜罕見曬18歲兒子的長相，也讓她感性說：「請不用擔心我們的約定，他人家務事外人無需多言。兒子快樂自在最重要」。

伊能靜回應網友。（圖／取材自伊能靜微博）

(中時新聞網)