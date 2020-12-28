彰基八期磐石停車場啟用提供188 輛，主要是讓彰基員工使用。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市又新增大型停車場了！彰化基督教醫院因應七期大樓動工，七期用地原為患者及家屬停車區急需安置，規劃新建八期停車場「磐石停車場」，主要是讓彰基的員工使用，位於中山路二段與華山路交叉路口，距離總院步行約4分鐘路程，一樓有2間店鋪、一至四樓為停車場，汽車停車位數為188輛，含無障礙4輛、機車停車位數為170輛。

「磐石停車場」今天啟用，彰基總院地下停車場員工停車轉往八期停放，釋出總院停車空間供患者及家屬使用；28日舉辦啟用感恩禮拜，彰化縣副縣長洪榮章、彰化市長林世賢、彰化縣衛生局長葉彥伯、副局長尚筱菁、華北里里長陳志忠等人一同見證。

彰基董事長陳信良牧師表示，建築這棟大樓，提供鄉親和員工停車的安全，政府現在一直鼓吹的就是「智慧醫療」，再來的護國神山就是「智慧醫療」，在台灣的縣市當中，相信我們能夠帶動台灣的整個醫療界，在這邊打造成一個智慧醫療、智慧城市。

彰基院長陳穆寬表示，為因應七期大樓動工，七期用地原為患者及家屬停車區急需安置，所以將原計劃新建八期醫療大樓改建為八期停車場，將總院地下停車場員工停車轉往八期停放，釋出總院停車空間供患者及家屬使用。

彰基副院長賴健文表示，因醫院附近停車場有限，常有來院患者抱怨停車位一位難求。於中山路二段華山路加油站隔壁位置興建「磐石停車場」

「磐石停車場」大樓為地上四層樓的鋼骨結構建築耐震係數高，位於中山路二段與華山路交叉路口，距離總院步行約4分鐘路程。採用汽機車分流方式設置入口；提供不同的收費方式及安全有效率的車流動線。另外， 屋頂預留太陽能設置基座及系統管線，未來可於屋頂層架設太陽能發電板，成為電力自給自足的綠能建築。

一樓臨路部分設置2間各約60坪的店鋪空間，未來可承租給便利商店、藥妝店等，提高鄰里周邊更多生活機能。

(中時 )