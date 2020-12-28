監委林文程巡察行政院時就「政府推動加入世界衛生組織與該組織大會與相關會議策略作為之檢討」發言，並質疑馬政府時期，決策以「中華台北」名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌回應時，指示外交部應配合監委追查真相。前總統馬英九辦公室除了回嗆監委程度有待加強，並請林文程即刻約談蔡英文總統及蘇揆。

馬英九辦公室表示，蔡英文總統提名監委的程度實在有待加強，若真如林文程所質疑，那請先查查2016年蔡總統上任後，為何蔡政府接受以中華台北名義參加世界衛生大會（WHA）？當時衛福部長林奏延於WHA致詞時以中華台北自稱，又為何蔡總統說「稱謂上沒有被矮化」？

馬辦也指出，蘇貞昌院長既然指示配合監委調查，建議蘇院長先公開說明，如果中華台北是出賣主權，為何蔡政府還要接受，是不是犧牲台灣主權、接受北京條件？現在完全執政的是民進黨，為何還繼續中華台北此一政策？不但2017年世大運以中華台北參賽，未來東京奧運也不放棄中華台北名稱？蔡總統每年派代表與會的亞太經濟合作會議 (APEC)，也仍然接受中華台北的稱謂？這到底有什麼誤會？民眾也很想知道，蔡總統主動開放萊豬，這又是不是出賣國家主權？請林文程即刻約談調查蔡英文與蘇貞昌。

(中時 )