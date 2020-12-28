氣象局28日發布跨年全台低溫特報，這是今年入冬以來首發。（圖擷自氣象局）

入冬首發低溫特報！周三(30日)寒流迅速南下，全台氣溫明顯下降，氣象局針對16縣市發布橙色燈號，30日晚起基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；而新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾嚴加防範注意保暖。

氣象局指出，周三(30日)寒流迅速南下後，全台氣溫會明顯下降；30日下午起至明年1月1日，各地氣溫明顯偏低，除了16縣市亮橙色燈，其他地區也有10度以下氣溫發生的機率，發布黃色燈號(寒冷)5縣市包括南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣，請該地區民眾注意。

氣象局也提醒，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

(中時新聞網)