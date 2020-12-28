大陸出版品在台發行必須先送審，引發爭議。對此，文化部長李永得28日接受媒體採訪時表示，文化部正在準備修法，將來中國共產黨與解放軍的出版品，要進入台灣需要獲得許可，因為那是宣傳品而不是書籍，如果是民間個人或協會出版品，就不用審查，他表示，「申請許可絕非思想審查，而是為民主防禦機制的體現。」

李永得表示，這樣的作法，「是避免不具善意的國家，利用台灣民主自由，進行文化侵略，破壞台灣的民主自由，文化部期盼與大家共同維護台灣最引以為傲的民主自由價值。」

李永得表示，大陸出版品來台銷售或授權發行，是依據《兩岸人民關係條例》第37條規定，授權前行政院新聞局於82年制訂許可辦法辦理，至今已發布施行近30年，文化部也檢討過，在法律執行上有相當大的困難，不合時宜，正準備要修法。

針對大陸出版品許可辦法的不合時宜之處，李永得表示，將朝「精準規範、低度管理」原則啟動修法，初步規劃朝明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品，才需申請許可，其餘則放寬免申請。

(中時 )