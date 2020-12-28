港股連跌四周後，28日假後復市在重磅科技股拋售下表現反覆，收盤跌8％。其中在大陸加強金融監管及反壟斷陰影下，阿里巴巴重跌8％，騰訊也跌6.7％。

恒指開盤跌98點報26,288點，已為半日低位，之後回升重上10日線（約26,371點），曾升127點，見26,514點逾一周高，返20日線（26,447點）後回順，恒指中午微升4點。下午開盤後跌破上午低位，曾挫122點，見26,264點全日低，失守10日線。恒指收市報26,314點，跌71點或0.27％。

大市成交額達1907.35億港元。

國企指數報10,311點，跌119點或1.14％；恒生科指跌347點或4.3％，報7,795點。

重磅科技股重創，騰訊收在全日最低，跌6.7％報519港元，成交居首達321.19億港元。

大陸監管部門斥螞蟻集團藐視監管違規套利，阿里巴巴收盤跌8％報210港元，為表現最差藍籌，連跌六日累跌近一成九。阿里巴巴股價2020年初報210港元，10月28日來到全年最高，報307港元，但在螞蟻集團11月初遭停止上市後跌勢不止，至今已跌掉整年漲幅。

美團亦跌6.9％，居成交榜第三位。藥明生物升5.4％，藍籌中表現最好。

(工商 )