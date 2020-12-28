蔡英文總統任命「表姐夫」吳明鴻為最高行政法院院長，引發爭議。由於民進黨宣稱最高行政法院院長是「司法院獨立決定」，國民黨下午在臉書粉專發文，痛批「民進黨又造謠！蔡英文搞家天下！」因為司法院早已證實：最高行政法院院長就是總統任命！

國民黨說，蔡英文總統任命「表姐夫」為最高行政法院院長，民進黨居然宣稱最高行政法院院長是「司法院獨立決定」，但依據司法院新聞稿明確指出，人事案是由司法院薦送、由總統任命，完全打臉民進黨中央的公開訊息！民進黨已成假訊息的發源地！

國民黨表示，最高行政法院院長一職，依法屬於總統人事任命權。蔡總統可以同意任命，也可以不同意任命，用一句「尊重司法院決定」，就當作不是自己的決定，令人匪夷所思。

國民黨指出，吳明鴻法官的專業和經歷可能足任院長，但當人民看到總統與最高行政法院院長竟有親戚關係，一旦做成有利政府的判決，如何讓人民相信判決的公正性？

國民黨強調，為了確保司法的獨立性，本來就應該主動避免瓜田李下之嫌，否則被人民質疑「家天下」也只是剛好而已！

(中時 )