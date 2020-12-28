新冠疫情嚴峻，新北市每年萬人共襄盛舉的元旦升旗典禮，今年不對外開放，改線上直播與民互動，此外29區公所的升旗典禮，除了板橋縮小規模、烏來維持辦理外，其餘27區公所的升旗典禮，一律停辦，全面把關防疫作為。

民政局長柯慶忠表示，往年舉辦元旦升旗典禮，共近萬市民一同參與國家慶典，今年因應疫情嚴峻，市府評估舉辦大型集會活動具人潮擁擠、近距離接觸不特定人士特性，且不易保持社交距離，有較高感染與傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

柯慶忠說，經審慎評估，決定縮小規模改為市府團隊內部行程，並以線上直播方式與民互動；原定元旦當日發送的限量帆布袋也取消發送，日後改以其他方式辦理。

至於29區公所的小型升旗典禮，民政局表示，除板橋縮小規模與烏來區維持辦理外，其餘各區考量戶外集會和大型活動，難以採取實名制管控人潮，決定27區一律停辦元旦升旗活動。

民政局強調，烏來區當日於公所前廣場升旗，人數約200人，將加強防疫措施，包括採實聯制、全程戴口罩、禁飲食、量測體溫、手部清消等，以維護民眾健康。

(中時 )