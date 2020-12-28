陽明海運慶祝48周年慶，邀請所有員工同歡慶生，會中由董事長鄭貞茂與員工分享過去一年的營運成果，肯定員工堅守崗位辛苦的努力付出，在今年繳出一張漂亮的成績單，值得共同慶賀。

鄭貞茂也同時勉勵員工，面對疫情下全球供需的不確定性與貨櫃航運產業的高度競爭，仍須謹慎以對，持續追求業務各環節的精進與創新，強化公司整體競爭力以因應外界環境的變遷，讓公司的營運能穩定成長，朝永續經營的方向前進。

陽明海運各部門也發揮創意，展現陽明海運之年輕與活力，另亦透過年度活動精華影片，回顧陽明海運今年新船建造及命名的過程，讓所有員工感受新船命名擲瓶之隆重盛大與公司船隊生力軍投入之喜悅。

現場也舉辦內部社團年度成果聯展，代表陽明海運在日常工作之餘，亦兼顧員工身心健康，鼓勵參與各項休閒、運動性社團，社團年度競賽過程熱鬧刺激，透過影像紀錄充分感受到參與各項賽事的熱忱，也藉由社團活動凝聚彼此之向心力。

陽明海運利用週年慶活動期間，響應政府循環經濟政策與實踐對社會關懷之承諾，本次不再使用拋棄式杯盤或餐具，改採可重複使用之餐具，以符合綠色消費概念。當日下午舉辦的跳蚤市場義賣活動，透過員工大方樂捐超過千件的義賣品，義賣所得將於統計後捐助弱勢團體，用行動展現愛心以及對愛惜資源、共享資源的心意，更特別邀請「唐氏基金會-ABRAZO愛不囉嗦庇護商店」、「桃園美好社會福利基金會」、「宜蘭蘭智社會福利基金會」、「基隆創世基金會」、「育成基金會-集賢庇護工場」等公益團體蒞臨現場參與此次義賣活動，以實際行動履行社會公益，善盡企業社會責任。

(中時 )