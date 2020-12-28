美國總統川普簽字通過9000億美元紓困方案，讓亞洲主要股市包括中國內地股市獲得提振；惟港股在重量權值股下滑之下，午後擴大跌勢。
周一香港恆生指數收跌71.93點或-0.27%，為26314.63點。國企股(H股)跌119.05點或-1.14%，為10311.48點。今日成交金額高達1647億港元。
恆生科技指數大跌4.26%，收7795.78點。主要大型股大跌，騰訊跌6.6%，報519港元；小米跌4.0%；美團跌6.8%；阿里健康跌13%。
阿里巴巴暴跌7.9%，報210.0港元。螞蟻金服周日27日遭中國包括人行等四大金融監管單位的第二度約談，稱利用市場優勢排擠同業，並要求業務改革。
阿里巴巴隨後於28日宣布擴大增加庫藏股收購規模，從60億美元增加到100億美元，仍不敵股價重挫壓力。
中國施加反壟斷調查力道加深，是否為單對阿里，或是已對其他中國網路科技大咖形成寒蟬效應，待進一步觀察。
(時報資訊)
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