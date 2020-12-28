為了防堵快速傳播的變種新型冠狀病毒人侵，沙烏地阿拉伯與南韓政府稍早前宣布，對英國發布的旅行禁令延長一周。

沙烏地阿拉伯內政部周一宣布，沙國對英國實施的陸海空入境禁令延長一周。

沙烏地阿拉伯以每周滾動檢討的方式，於12月21日周一關閉邊境，並暫停國際航班，但已經在該國境內的外國航班則獲准離境。

沙國官媒SPA報導，該國內政部正在評估情況，除了允許非本國籍旅客離開王國，也允許特殊情況下的入境。而這些限制措施不影響貨物運輸。

南韓周一宣布該國首度出現變異病毒感染病例，確診的三人在上周從英國入境，稍早前該國政府宣布禁止英國航班入境的政策延長一周，至明年1月7日。

為了防止在英國出現的變異新冠狀病毒加速擴散，全球許多國家已經對來自英國的旅客實施入境限制，美國自本周一起要求自英國入境的旅客必須提供72小時內的病毒檢測陰性報告，日本周日緊急宣布自周一起關閉國門，禁止大部分非本國籍與無居留權的旅客入境。

(時報資訊)